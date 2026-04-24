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Mittelhessen: Ein Blick hinter die Kulissen - Girls'Day im Polizeipräsidium Mittelhessen

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Giessen (ots)

(SR) Was verbirgt sich alles in einem Streifenwagen? Wie schwer ist eigentlich eine Schutzweste? Wie sieht eine Gewahrsamszelle aus, wenn man sie von innen betrachtet? Und wie sichert man eigentlich Spuren? Wo werden die Einsätze der Polizei koordiniert?

Doch die wichtigste Frage von allen: Wie werde ich Polizistin?

Antworten auf diese spannenden Fragen und noch viele mehr erhielten am vergangenen Donnerstag, dem 23. April, über 80 junge Frauen beim "Girls' Day" im Polizeipräsidium Mittelhessen.

Im Rahmen der bundesweiten Aktion öffnete die Polizei ihre Türen, um die Mädchen für den Polizeiberuf zu begeistern und ihnen einen Blick hinter die Kulissen dieses abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Berufs zu gewähren.

Die Jugendlichen wurden herzlich von der Leiterin der Abteilung Einsatz, Carina Lerch, begrüßt und in den spannenden Tag eingeführt.

Die erfahreneren Einstellungsberaterinnen des Polizeipräsidiums begleiteten die gut gelaunten Schülerinnen während des Programms, das von zahlreichen Kolleginnen und Kollegen tatkräftig unterstützt wurde. Die Teilnehmerinnen erhielten hautnahe Einblicke in die spannenden Tätigkeitsfelder der Polizei - vom klassischen Streifendienst bis hin zu spezialisierten Bereichen wie der Kriminalpolizei. Dabei hatte sie die Möglichkeit, sogar selbst aktiv zu werden und sich in verschiedenen praktischen Übungen auszuprobieren. Unter der Anleitung eines Beamten der Bereitschaftspolizei Lich konnten sie die schwere Schutzausrüstung anlegen und das Gefühl erleben, als "Polizistin im Einsatz" zu sein. Beim Besuch der Leitstelle konnten sie ebenfalls einen Blick in die Arbeit hinter den Notrufen werden. Besonders spannend war auch eine Station zur Spurensicherung, bei der zwei Kolleginnen der Kriminalpolizei eindrucksvoll zeigten, wie kriminaltechnische Arbeit im echten Leben aussieht. Auf großes Interesse stieß eine beeindruckende Vorführung der mittelhessischen Diensthundestaffel. Die vierbeinigen Kollegen erschnüffelten versteckte Drogen und unterstützten sogar die Festnahme eines "Tatverdächtigen". Der "Girls' Day" fand großen Anklang bei den jungen Mädchen, die voller Neugier und Begeisterung dabei waren. Die Veranstaltung ist Teil einer landesweiten Initiative, die darauf abzielt, den Anteil von Frauen in der Polizei zu erhöhen und den Polizeiberuf für junge Frauen noch attraktiver und zugänglicher zu machen. Mit diesem engagierten Programm möchte die Polizei nicht nur die vielfältigen Karrieremöglichkeiten aufzeigen, sondern auch den Weg für Frauen in den Polizeidienst ebnen und ihnen eine Perspektive in einem oft unterschätzten und stark gefragten Berufsfeld bieten.

Bei allgemeinen Fragen rund um den Polizeiberuf komm gerne jederzeit auf unser Team der mittelhessischen Einstellungsberatung zu: Einstellungsberatung.ppmh@polizei.hessen.de. Wir unterstützen dich gerne von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Start ins Polizeistudium.

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