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Mittelhessen: Lollar: Wo ist Julia?

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Giessen (ots)

Die Polizei sucht nach der 45-jährigen Julia Anna Felde. Sie wurde am 15.4. letztmalig in Lollar gesehen und wird seitdem vermisst. Frau Felde benötigt vermutlich dringend ärztliche Hilfe.

Die Vermisste ist 185 cm groß und hat eine kräftige Figur. Sie trägt seitlich abrasierte, blonde Haare. Bekleidet war sie zuletzt mit Leggings und einem kurzen Rock. Sie führt vermutlich einen bunten Rucksack mit sich. Frau Felde ist den Erkenntnissen zufolge in einem silberfarbenen Volvo V50 mit den Kennzeichen GI-JF 1611 unterwegs.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat die Vermisste seit 15.4. gesehen? Wer kann Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben? Wer hat den silberfarbenen Volvo gesehen oder kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen?

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

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