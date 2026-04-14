Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Polizei stellt Dieb + Cabriodach beschädigt +

Giessen (ots)

Friedberg: Polizei stellt Dieb

Zeugen verständigten am Dienstag (14.04.2026) kurz nach Mitternacht die Polizei, nachdem sie einen Mann beobachteten, der die Schaufensterscheibe eines Piercingstudios in der Kaiserstraße zerstörte. Der Mann griff sich verschiedene Schmuckstücke aus der Auslage und verstaute diese in einem Rucksack. Streifen der Polizeistation Friedberg trafen den durch die Zeugen beschriebenen Mann, einen 28-Jährigen aus Friedberg, noch am Tatort an und nahmen ihn fest. Die Beute befand sich noch in seinem Rucksack. Auf Grund seines Verhaltens stellten die Beamten den 28-Jährigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in einem psychiatrischen Krankenhaus vor. Dort wurde er von einem Arzt aufgenommen.

Limeshain: Cabriodach beschädigt

Das Stoffdach eines grauen Smart fortwo Cabrios beschädigte ein Unbekannter in der Zeit zwischen Montag (13.04.2026), 18:00 Uhr und Dienstag (14.04.2026), 07:00 Uhr in der Bergstraße in Himbach. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Hinweise nimmt die Polizeistation Büdingen unter Tel.: 06042 96480 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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