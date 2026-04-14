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Mittelhessen: Marburg: Wo ist Jessica? Polizei bittet um Hinweise

Mittelhessen: Marburg: Wo ist Jessica? Polizei bittet um Hinweise
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Giessen (ots)

Seit heute Morgen wird Jessica Kiefen aus Marburg vermisst. Die 40-Jährige wurde zuletzt gegen 8.45 Uhr in Marburg gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es liegen allerdings Hinweise vor, dass sich die Vermisste im Bereich des Frankfurter Bahnhofsgebiets aufhalten könnte. Frau Kiefen benötigt vermutlich dringend ärztliche Hilfe. Die Vermisste ist schlank, 190 cm groß und hat lange, dunkelblonde Haare.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat die Vermisste seit heute Morgen gesehen? Wer kann Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060, sowie jede andere Polizeidienststelle, entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

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