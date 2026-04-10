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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Verkehrskontrolle deckt mehrere Verstöße auf + Rohbauten Ziel von Einbrechern

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Giessen (ots)

Wölfersheim-Berstadt: Verkehrskontrolle deckt mehrere Verstöße auf

Einer Polizeistreife des Regionalen Verkehrsdienstes Wetterau fiel am Dienstag, 7. April, nahe Berstadt ein landwirtschaftliches Gespann, bestehend aus einem Traktor und zwei Anhängern, auf. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Beamten mehrere Verstöße fest. Der Frontlader der Zugmaschine befand sich während der Fahrt nicht in der vorgeschriebenen Transporthöhe von mindestens zwei Metern. Zusätzlich lag in der Schaufel eine lose Gabelzinke, die ohne jegliche Sicherung transportiert wurde. Bei der Überprüfung des zweiten Anhängers stellten die Verkehrsexperten fest, dass die Auflaufbremse unzulässigerweise außer Betrieb gesetzt worden war. Dadurch wird die Fahrstabilität stark beeinträchtigt, was insbesondere bei einer Gefahrenbremsung ein Ausbrechen des Gespanns zur Folge haben kann. Zusätzlich war die Ladung auf dem Anhänger nicht gesichert sowie fehlte ein erforderliches 25 km/h-Geschwindigkeitsschild. Die Ordnungshüter untersagten dem 46-jährigen Fahrer aus Rockenberg die Weiterfahrt. Er muss nun unter anderem mit Bußgeldern in Höhe von mehreren hundert Euro und einer Eintragung im Fahreignungsregister in Flensburg rechnen.

Butzbach-Ostheim: Rohbauten Ziel von Einbrechern

In der Nacht von Mittwoch (8. April) 19 Uhr auf Donnerstag (9. April) 10 Uhr kam es in Ostheim zu zwei Einbrüchen. Die Täter hatten es auf Rohbauten in der Jakob-Fett-Straße abgesehen. Über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür sowie eine Hauseingangstür verschafften sie sich jeweils Zutritt. Sie nahmen größere Mengen an Baumaterialien sowie Werkzeuge mit. Die Täter entkamen unbemerkt. Die Polizei in Butzbach bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich telefonisch unter (06033) 70430 zu melden.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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