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Mittelhessen: Dillenburg: 13-Jährige vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

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Giessen (ots)

Aus einer Wohngruppe in Dillenburg wird die 13-jährige Alia vermisst. Zuletzt gesehen wurde sie am Abend des 9.3. gegen 21.30 Uhr in der Wohngruppe. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die bisherigen Ermittlungen haben nicht zu ihrem Antreffen geführt. Die Vermisste hat dunkle Haare und eine schlanke Figur. Sie hat Bezüge nach Frankfurt am Main.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat die Vermisste seit dem 9.3. gesehen? Wer kann Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Polizei in Dillenburg unter der Telefonnummer 02771/9070 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

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