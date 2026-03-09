Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + 13-Jährige aus Ortenberg vermisst - Polizei bittet um Mithilfe +

Giessen

Ortenberg: 13-Jährige aus Ortenberg vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Seit Sonntagnachmittag, 08.03.2026 wird die 13-jährige Zhikal Razin aus Ortenberg vermisst.

Zhikal ist circa 170 cm groß, hat eine schlanke Statur und schwarze lange Haare. Ihre Haare hat sie meist zu einem Zopf gebunden. Vermutlich trägt sie einen schwarzen Mantel.

Zuletzt bestand am Sonntagnachmittag (08.03.2026) gegen 14:00 Uhr telefonischer Kontakt zu Zhikal. Am Freitag (06.03.2026) war sie nach Seligenstadt aufgebrochen, um dort eine Freundin zu besuchen.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei in Büdingen (Tel.: 06042 96480) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

