Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Messingschalen von Grab entwendet + Notizzettel an Windschutzscheibe hinterlassen

Gladenbach: Messingschalen von Grab entwendet

Diebe entwendeten von einem Grab auf dem Friedhof in Gladenbach in der Marburger Straße zwei Messingschalen. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 2. März 2026, und Donnerstag, 5. März 2026. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten die Polizei in Biedenkopf unter der Telefonnummer (06461) 92950 zu kontaktieren.

Marburg: Notizzettel an Windschutzscheibe hinterlassen

In der Zeit zwischen Dienstag, 3. März, 14 Uhr und Mittwoch, 4. März, 9 Uhr kollidierte in der Gerhart-Hauptmann-Straße ein bislang unbekannter Autofahrer mit einem geparkten blauen Ford Puma. Als die Besitzerin zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der linken Fahrzeugseite fest, die auf circa 1.000 Euro beziffert wird. Zudem fand sie einen unleserlichen Notizzettel an der Windschutzscheibe, dessen Angaben sich nicht zuordnen ließen. Daher bittet die Marburger Polizei den Verfasser der Nachricht sich unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden. Auch Zeugen, die den Unfall beobachteten, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

