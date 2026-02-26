Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: 12-Jährige aus Stadtallendorf vermisst

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Stadtallendorf: 12-Jährige aus Stadtallendorf vermisst

Seit Mittwoch, 25. Februar 2026, wird die 12-jährige Salima Razuoki aus Stadtallendorf vermisst. Sie wurde zuletzt gegen 7.30 Uhr in der Robert-Schumann-Straße gesehen.

Die 12-Jährige ist circa 152 cm groß, schlank und hat braune lange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine beige Jacke und eine kurze Hose.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: - Wer hat Salima Razuoki seit dem 25. Februar 2026 gesehen? - Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

