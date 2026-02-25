Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + 12-jähriges Mädchen aus Herborn vermisst - Polizei bittet um Hinweise +

Bild-Infos

Download

Giessen (ots)

Herborn: 12-jähriges Mädchen aus Herborn vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Seit Dienstag, 24.02.2026 wird die 12-jährige Lilli Viktoria LEHMANN aus Herborn vermisst.

Beschrieben wird Lilli als etwa 152 cm groß und mit normaler Statur. Sie hat rötliche lange Haare und trägt eine schwarze Jacke, einen schwarzen Hoodie und eine schwarze Adidas-Jogginghose sowie weiße Turnschuhe. Vermutlich ist sie mit einem ebenfalls als vermisst gemeldeten 13-jährigen Mädchen unterwegs, die allerdings älter als 13 Jahre wirkt.

Zuletzt wurden beide Mädchen am Dienstag (24.02.2026) gegen 08:00 Uhr an der Vitos-Klinik in der Austraße in Herborn gesehen. Möglicherweise sind beide unterwegs in Richtung Siegen.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei in Dillenburg (Tel.: 02771 9070) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell