PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + 12-jähriges Mädchen aus Herborn vermisst - Polizei bittet um Hinweise +

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + 12-jähriges Mädchen aus Herborn vermisst - Polizei bittet um Hinweise +
  • Bild-Infos
  • Download

Giessen (ots)

Herborn: 12-jähriges Mädchen aus Herborn vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Seit Dienstag, 24.02.2026 wird die 12-jährige Lilli Viktoria LEHMANN aus Herborn vermisst.

Beschrieben wird Lilli als etwa 152 cm groß und mit normaler Statur. Sie hat rötliche lange Haare und trägt eine schwarze Jacke, einen schwarzen Hoodie und eine schwarze Adidas-Jogginghose sowie weiße Turnschuhe. Vermutlich ist sie mit einem ebenfalls als vermisst gemeldeten 13-jährigen Mädchen unterwegs, die allerdings älter als 13 Jahre wirkt.

Zuletzt wurden beide Mädchen am Dienstag (24.02.2026) gegen 08:00 Uhr an der Vitos-Klinik in der Austraße in Herborn gesehen. Möglicherweise sind beide unterwegs in Richtung Siegen.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei in Dillenburg (Tel.: 02771 9070) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren