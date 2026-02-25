Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + 13-Jährige aus Herborn vermisst - Polizei bittet um Mithilfe +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

LAHN-DILL-KREIS: 13-Jährige aus Herborn vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Giessen (ots)

Herborn: 13-Jährige aus Herborn vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Seit Dienstag, 24.02.2026 wird die 13-jährige Hailey-Sofie WINNEN aus Herborn vermisst.

Hailey-Sofie ist circa 170 cm groß und schlank. Sie wirkt älter als 13 Jahre. Bekleidet ist sie mit einer schwarzen Jacke, einer grauen Jogginghose und schwarzen Turnschuhen. Vermutlich ist sie in Begleitung eines anderen 12-jährigen Mädchens mit rötlichen Haaren unterwegs.

Zuletzt gesehen wurden beide Mädchen am Dienstag (24.02.2026) gegen 08:00 Uhr an der Vitos-Klinik in der Herborner Austraße. In der Vergangenheit hielt sich Hailey öfter im Bereich Siegen auf.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei in Dillenburg (Tel.: 02771 9070) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

