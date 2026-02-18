Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Person bei Auseinandersetzung an Marktplatz verletzt - Zeugen gesucht

Giessen (ots)

Zeugen meldeten der Polizei gestern Abend über Notruf eine Schlägerei im Bereich Marktplatz. Bei der Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gegen 22.40 Uhr soll eine Person mutmaßlich eine Machete mitgeführt haben. Unklar ist bislang, ob diese bei der Auseinandersetzung zum Einsatz kam.

Die umgehend entsandten Streifen trafen auf einen verletzten 24-Jährigen. Dieser wies eine kleinere Schnittverletzung am Arm auf, die in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den Beteiligten mutmaßlich um dieselben Personen handelt, die zwei Tage zuvor in eine Auseinandersetzung im Bereich Neustadt verwickelt waren (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/154582/6218694). Die Beteiligten kennen sich untereinander und tragen offenbar einen persönlichen Konflikt untereinander aus. Im Nachgang gab ein Zeuge einen Hinweis auf eine aufgefundene Machete. Diese stellten die Beamten sicher. Die Hintergründe und das Motiv für die erneute Auseinandersetzungen sind weiterhin unklar. Die Ermittlungen hierzu laufen.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat den Verlauf der Auseinandersetzung mitbekommen? Gibt es Fotos oder Videos des Vorfalls? Wer kann Angaben zu den möglichen Hintergründen machen?

Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 zu richten.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell