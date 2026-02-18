PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + 60-Jähriger aus Büdingen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe +

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + 60-Jähriger aus Büdingen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe +
  • Bild-Infos
  • Download

Giessen (ots)

Büdingen: 60-Jähriger aus Büdingen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Seit Mittwochmorgen, 18.02.2026 wird der 60-jährige Stefan Schweikart aus Büdingen vermisst.

Herr Schweikart ist circa 180 cm groß, hat eine kräftige Statur, graues Haar und eine hohe Stirn. Auffällig ist seine seitlich geneigte Körperhaltung. Bekleidet ist er mit einer dunklen Daunenjacke und einer Jeans.

Zuletzt gesehen wurde Herr Schweikart am Mittwochmorgen (18.02.2026) gegen 06:00 Uhr am Mathilden-Hospital in Büdingen. Er benötigt medizinische Versorgung. Herr Schweikart könnte mit einem silberfarbenen Opel Astra mit dem rumänischen Kennzeichen TM27YCV unterwegs sein.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten oder dem Opel nimmt die Polizei in Büdingen (Tel.: 06042 96480) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren