Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + 60-Jähriger aus Büdingen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe +

Bild-Infos

Download

Giessen (ots)

Büdingen: 60-Jähriger aus Büdingen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Seit Mittwochmorgen, 18.02.2026 wird der 60-jährige Stefan Schweikart aus Büdingen vermisst.

Herr Schweikart ist circa 180 cm groß, hat eine kräftige Statur, graues Haar und eine hohe Stirn. Auffällig ist seine seitlich geneigte Körperhaltung. Bekleidet ist er mit einer dunklen Daunenjacke und einer Jeans.

Zuletzt gesehen wurde Herr Schweikart am Mittwochmorgen (18.02.2026) gegen 06:00 Uhr am Mathilden-Hospital in Büdingen. Er benötigt medizinische Versorgung. Herr Schweikart könnte mit einem silberfarbenen Opel Astra mit dem rumänischen Kennzeichen TM27YCV unterwegs sein.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten oder dem Opel nimmt die Polizei in Büdingen (Tel.: 06042 96480) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell