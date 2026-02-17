Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: 13-Jährige aus Breidenstein vermisst

Giessen (ots)

Seit Freitag, 13. Februar 2026, wird die 13-jährige Alia Jiab aus einer Wohngruppe in Breidenstein vermisst. Sie wurde dort zuletzt am Freitagmorgen gesehen.

Die 13-Jährige ist circa 160 cm groß, schlank, hat ein ovales Gesicht und schwarze Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen weißen Mantel und weiße Schuhe. Außerdem hatte sie eine pinke Schultasche dabei. In der Vergangenheit hielt sich die Vermisste im Bereich Frankfurt am Main auf.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

- Wer hat Alia Jiab seit dem 13. Februar 2026 gesehen? - Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten machen?

Hinweise nimmt die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

