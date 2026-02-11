Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Limburg und des Polizeipräsidiums Mittelhessen: Zeugen verhindern Fahrraddiebstahl - Dieb schlägt zu - U-Haft

Wetzlar: Zeugen verhindern Fahrraddiebstahl - Dieb schlägt zu - U-Haft

Zwischen Montag (9.2.) und Dienstag klaute ein Unbekannter ein Pedelec der Marke "Pegasus" vom Hof eines Hauses in der Frankfurter Straße. Der Dieb trug das abgeschlossene Fahrrad im Wert von 2.000 Euro offenbar davon. Am Dienstagmorgen bemerkten zwei aufmerksame Zeugen einen Mann im Bereich der Lahngärten, der sich an einem Fahrrad zu schaffen machte. Der Mann versuchte, ein Fahrradschloss aufzubrechen. Als die Zeugen den Kriminellen ansprachen, reagierte dieser aggressiv. Er warf einen Stein in Richtung eines der Zeugen. Dieser traf sein Ziel glücklicherweise nicht. Danach schlug er dem Zeugen mit der Faust ins Gesicht. Der Angreifer flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei. Der Rettungsdienst brachte den verletzten 36-Jährigen in ein Krankenhaus. Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei, die sich im Rahmen der Innenstadtoffensive "Sicheres Wetzlar" im Einsatz befanden, beteiligten sich an der Fahndung der Wetzlarer Kollegen. Sie trafen im Rahmen der Fahndung im Stadtgebiet auf den Flüchtigen und nahmen ihn fest. Der 25-jährige Wohnsitzlose musste mit zur Dienststelle. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Limburg führten Ermittler den dringend Tatverdächtigen heute einer Haftrichterin am Amtsgericht Wetzlar vor. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen räuberischen Diebstahls gegen den Mann. Er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt ein.

