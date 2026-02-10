Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Einbruch in Rathaus scheitert + Verkehrskontrollen - rund 100 Fahrzeuge überprüft + Betrunken am Steuer zwei Unfälle gebaut - Ölspur und Kennzeichen führen zur Festnahme

Langgöns: Einbruch in Rathaus scheitert - Zeugen gesucht

Gegen 23.20 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei gestern einen Alarm am Rathaus. Mehrere Streifen fuhren sofort in den St. Ulrich-Ring. Zeitgleich informierte ein Sicherheitsdienst über den Alarmeingang. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte ein aufgebrochenes Fenster, aber keinen Einbrecher mehr fest. Dieser war bereits geflohen. In die Räume der Gemeinde gelangte er nicht. Vermutlich ließ er aufgrund des Alarms von seiner Tat ab.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Einbruch bemerkt? Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen/Linden/L3475: Betrunken am Steuer zwei Unfälle gebaut - Ölspur und Kennzeichen führen zur Festnahme

Gestern Abend touchierte ein Autofahrer mit seinem weißen Transporter ein geparktes Auto in der Waldweide. Statt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Mann einfach weiter. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Unfall gegen 22.15 Uhr bemerkt und die Polizei informiert. Die aufnehmende Streife stellte im Rahmen der Unfallaufnahme und Absuche einen weiteren Unfall fest.

Auf der Landesstraße 3475 zwischen Klein-Linden und Großen-Linden fuhr ein Unbekannter demnach ein Schild auf einer Verkehrsinsel um. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Was der Flüchtige wohl nicht bedacht hatte war der Umstand, dass das Kennzeichen bei dem Unfall abriss und vor Ort liegenblieb. Zudem führte eine längere Ölspur zum verursachenden, abgeparkten Fahrzeug. Es stellte sich heraus, dass es sich um denselben Transporter handelte, der zuvor in Klein-Linden aufgefallen war. Die weiteren Ermittlungen führten letztlich zum mutmaßlichen Fahrer. Die Beamten nahmen den 45-Jährigen aus Gießen fest. Auf der Dienststelle nahm ein Arzt eine Blutentnahme vor. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Der Mann wird sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, der Straßenverkehrsgefährdung und seiner Alkoholisierung verantworten müssen.

Gießen: Verkehrskontrollen während der Faschingszeit- rund 100 Fahrzeuge überprüft

Einsatzkräfte der Polizeistation Gießen Süd führten gestern Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch. Sie richteten zwei stationäre Kontrollstellen ein. Neben allgemeinen Verstößen lag der Fokus, auch anlässlich der Faschingszeit, auf Alkohol- und Drogenkonsum am Steuer.

Zwischen Nachmittag und Mitternacht kontrollierten die Beamten in der Licher Straße sowie in der Grünberger Straße. Sie stoppten rund 100 Fahrzeuge und überprüften die Personen am Steuer auf deren Verkehrstüchtigkeit. Neben verschiedenen Ordnungswidrigkeiten wie Handybenutzung während des Fahrens und Verstößen gegen die Gurtpflicht ahndeten die Kontrollierenden auch Straftaten.

So stoppten sie zwei Personen, die jeweils ohne gültige Fahrerlaubnis am Steuer saßen. Ein 28-jähriger Gießener legte dabei einen offenbar gefälschten Führerschein vor. Neben dem Fahren ohne Fahrerlaubnis kommt auf ihn eine weitere Anzeige wegen des Verdachts der Urkundenfälschung zu.

Ein 25-Jähriger aus dem Lahn-Dill-Kreis saß mutmaßlich unter dem Einfluss von Cannabis am Steuer. Er musste mit zur Dienststelle und wurde nach Abschluss der weitern Maßnahmen entlassen. Weitere Kontrollen werden folgen.

Nicht nur zu Fasching appellieren die mittelhessischen Ordnungshüter an alle Verkehrsteilnehmenden, sich nicht alkoholisiert oder anderweitig berauscht ans Steuer zu setzen. Wer betrunken oder berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Alkohol und Drogen am Steuer sind eine der Hauptunfallursachen für schwere Unfälle. Die Polizei empfiehlt daher:

- Hände weg vom Alkohol, wenn Sie noch fahren müssen! - Nutzen Sie Busse, Bahnen sowie Taxis oder Minicars! - Sprechen Sie Fahrgemeinschaften ab und regeln Sie vorher, wer aus der Gruppe nüchtern bleibt! - Setzen Sie sich nicht zu Fahrerinnen oder Fahrern ins Auto, die betrunken sind oder Drogen konsumiert haben!

Das Polizeipräsidium Mittelhessen wünscht allen Närrinnen und Narren sowie allen weiteren Verkehrsteilnehmenden eine gute und sichere Fahrt!

Laubach/L3481: 17.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Gestern gegen 17.25 Uhr kam es zu einem Unfall im Begegnungsverkehr auf der Landesstraße 3481. Eine BMW-Fahrerin fuhr von Münster kommend in Fahrtrichtung Wetterfeld. Zwischen dem Münsterer Kreuz und Wetterfeld kam ihr ein Fahrzeug entgegen, dass den Angaben zufolge von seiner Fahrspur abkam. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der BMW erheblich beschädigt wurde. Dessen Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Die Frau stoppte ihren X5 und wendete, der Verursacher hatte sich aber bereits entfernt, ohne seinen rechtlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Den Unfallspuren zufolge handelte es sich um ein rotes Fahrzeug. Dieses müsste entsprechend auf der Fahrerseite beschädigt sein. Eine weitere Beschreibung liegt nicht vor.

Die Unfallfluchtermittler bitten um Hinweise: Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Hinweise zum Verursacher geben? Wo ist ein frisch beschädigtes, rotes Fahrzeug aufgefallen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

