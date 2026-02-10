Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Berauscht unterwegs - Fahrer bei Verkehrskontrolle gestoppt + Räumfahrzeug touchiert weißen Lkw

Marburg: Berauscht unterwegs - Fahrer bei Verkehrskontrolle gestoppt

Anlässlich der Faschingszeit führte die Marburger Polizei am späten Sonntagabend (8. Februar) im Erlenring eine Verkehrskontrolle durch. Die Beamten kontrollierten insgesamt 28 Fahrzeuge mit dem Schwerpunkt auf Alkohol- und Drogenfahrten. Neben den gängigen Verkehrsverstößen, unter anderem weil sich Verkehrsteilnehmer nicht an die Gurtpflicht hielten, kontrollierten die Polizisten gegen 23.50 Uhr einen 28-jährigen Opel-Fahrer. Dieser stand offensichtlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Ein Drogenschnelltest schlug an. Er zeigte ein positives Ergebnis auf THC, Opiate und Kokain. Zudem legte der Fahrer den Beamten einen gefälschten ausländischen Führerschein vor. Diesen stellten die Beamten sicher. Folglich war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Marburger muss sich nun wegen des Verdachts seiner Drogenfahrt, des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verdachts der Urkundenfälschung verantworten.

K79 - Lahntal-Sterzhausen: Räumfahrzeug touchiert weißen Lkw

Die Unfallfluchtermittler der Marburger Polizei suchen nach Zeugen, die am Mittwoch, 4. Februar 2026, gegen 10 Uhr auf der Kreisstraße 79 bei Sterzhausen einen Zusammenstoß zwischen einem weißen Lastwagen und einem Räumfahrzeug beobachteten. Hierbei soll es sich um einen großen Traktor mit Schneeräumschild handeln. Der 55-jährige Lkw-Fahrer war auf der Kreisstraße aus Richtung Michelbach kommend in Richtung Sterzhausen unterwegs, als ihm das Räumfahrzeug entgegenkam und den linken Außenspiegel des Lasters touchierte. Das Spiegelgehäuse wurde beschädigt. Der unbekannte Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ob der Lenker des Räumfahrzeuges den Zusammenstoß bemerkt hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

