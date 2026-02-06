Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + 81-Jähriger in Bad Nauheim vermisst - Polizei bittet um Mithilfe +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

WETTERAUKREIS: + 81-Jähriger in Bad Nauheim vermisst - Polizei bittet um Mithilfe +

Giessen

Bad Nauheim: 81-Jähriger in Bad Nauheim vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Seit Freitagmorgen, 06.02.2026 wird der 81-jährige Herbert Henning Vetterlein vermisst.

Herr Vetterlein ist circa 180 cm groß, hat eine kräftige Statur, graues Haar und bewegt sich in gebückter Haltung fort. Bekleidet ist er mit einer schwarzen Jacke, einem grünen Pullover, einer Jeans und braunen Schuhen.

Zuletzt gesehen wurde Herr Vetterlein am Freitagmorgen (06.02.2026) gegen 09:30 Uhr am Medizinischen Versorgungszentrum Bad Nauheim, am Chaumont-Platz. Er ist nicht in der Lage sich zu orientieren und benötigt daher Hilfe.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei in Friedberg (Tel.: 06031 601-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

