Mittelhessen: Greifenstein: Greifenstein: 17-Jährige vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Giessen (ots)

Seit gestern Abend wird die 17-jährige Jolina aus Greifenstein vermisst. Die Vermisste ist 165 cm groß und schlank. Sie hat längere, dunkle Haare, die wahrscheinlich durch eine Färbung derzeit etwas gefleckt sind. Die 17-Jährige trägt vermutlich eine beige Winterjacke. Sie wurde letztmalig gegen 23 Uhr im Ortsteil Ulm gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es ist nicht auszuschließen, dass sie zwischen dem Rhein-Main-Gebiet und dem Lahn-Dill-Kreis mit der Bahn unterwegs ist. Die Ermittler können derzeit ebenfalls nicht ausschließen, dass sie ärztliche Hilfe benötigt. Die bisherigen Ermittlungen haben bislang nicht zu ihrem Antreffen geführt.

Die Polizei fragt: Wer hat Jolina seit gestern gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsdort machen?

Hinweise nimmt die Polizei Herborn unter der Rufnummer 02772/47050, oder jede andere Polizeidienststelle, entgegen.

