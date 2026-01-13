Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Multivan kracht in VW-Transporter + roter Ford Kuga nach Unfallflucht gesucht + zwei aufgebrochene Autos in Dorlar und Atzbach

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

B54-Haiger: Multivan kracht in VW-Transporter - 16.000 Euro Schaden

Ein Blechschaden von knapp 16.000 Euro, zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und ein Leichtverletzter sind die Folgen eines Unfalls vom gestrigen Morgen (12. Januar) um kurz vor 6 Uhr auf der Bundesstraße 54 in Höhe der Abfahrt in den Kalteiche-Ring. Ein 46-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Siegen-Wittgenstein fuhr mit seinem VW Multivan auf der Bundesstraße aus Richtung Wilnsdorf kommend in Richtung Haiger. Ein 55 Jahre alter Fahrer war mit seinem VW-Transporter in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Gegen 5.50 Uhr wollte der 46-jährige Mann nach links in den Kalteiche-Ring abbiegen. Hierbei stieß er frontal mit dem Fahrer des Transporters zusammen. Der 55-jährige Mann, der aus dem Landkreis Altenkirchen stammt, wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Haiger-Sechshelden: Roter Ford Kuga nach Unfallflucht gesucht

Die Dillenburger Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am Montag (12. Januar) zwischen 13 Uhr und 18.30 Uhr nach dem Unfallverursacher und dessen Fahrzeug. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der unbekannte Autofahrer mit einem roten Ford Kuga in der Straße "Pfefferwiese" unterwegs. In Höhe der Hausnummer 6 beschädigte er, mutmaßlich beim Vorbeifahren, einen geparkten schwarzen 5er BMW. Der Blechschaden liegt bei knapp 2.500 Euro. Bei der Unfallaufnahme fand eine Polizeistreife Fahrzeugteile des unfallverursachenden Autos. Zeugen, die den Unfall beobachteten und Hinweise auf den unbekannten Fahrer oder auf den roten Ford Kuga geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 9070 zu melden.

Lahnau: Zwei aufgebrochene Autos in Dorlar und Atzbach

In der Zeit von Sonntag (11. Januar) 13 Uhr bis Montag (12. Januar) 14.10 Uhr kam es in Lahnau zu zwei Pkw-Aufbrüchen. Die Täter schlugen hierbei jeweils eine Seitenscheibe der Fahrzeuge ein. In dem Ortsteil Dorlar in der Atzbacher Straße nahmen die Diebe aus einem blauen BMW Pralinen und Bilderrahmen mit. Bei einem schwarzen Audi, der in Atzbach in der Straße "Niederau" stand, machten die Täter keine Beute. Die Polizei beziffert den Schaden an den beiden Fahrzeugen auf etwa 700 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 9180 entgegen.

