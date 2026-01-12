Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: 14-Jährige aus Marburg vermisst

Bild-Infos

Download

Giessen (ots)

MARBURG-BIEDENKOPF: 14-Jährige aus Marburg vermisst

Seit Sonntagnachmittag, 11. Januar 2026, wird die 14-jährige Nadia Anna Nowak aus Marburg vermisst. Sie wurde zuletzt gegen 16 Uhr gesehen.

Die 14-Jährige ist circa 159 cm groß, zierlich, etwa 52 kg schwer und hat schwarze kurze Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine graue Sweatjacke, eine dunkle Daunenjacke, eine graue Hose und weiße Sneaker. Die Vermisste hielt sich in der Vergangenheit in Frankfurt am Main im Bereich des Hauptbahnhofs auf.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

- Wer hat Nadia Anna Nowak seit dem 11. Januar 2026 gesehen? - Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten machen?

Hinweise nimmt die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Alisa Jockel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell