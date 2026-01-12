PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: 14-Jährige aus Marburg vermisst

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: 14-Jährige aus Marburg vermisst
  • Bild-Infos
  • Download

Giessen (ots)

MARBURG-BIEDENKOPF: 14-Jährige aus Marburg vermisst

Seit Sonntagnachmittag, 11. Januar 2026, wird die 14-jährige Nadia Anna Nowak aus Marburg vermisst. Sie wurde zuletzt gegen 16 Uhr gesehen.

Die 14-Jährige ist circa 159 cm groß, zierlich, etwa 52 kg schwer und hat schwarze kurze Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine graue Sweatjacke, eine dunkle Daunenjacke, eine graue Hose und weiße Sneaker. Die Vermisste hielt sich in der Vergangenheit in Frankfurt am Main im Bereich des Hauptbahnhofs auf.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

   - Wer hat Nadia Anna Nowak seit dem 11. Januar 2026 gesehen?
   - Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten 
     machen?

Hinweise nimmt die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Alisa Jockel

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 14:28

    Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Unfall mit drei beteiligten Lkw auf A45 führt zu Vollsperrung

    Giessen (ots) - A45-Wetzlar: Unfall mit drei beteiligten Lkw führt zu Vollsperrung Die Autobahn 45 in Fahrtrichtung Dortmund musste in der Nacht zu heute (9. Januar) wegen eines Unfalls mit drei beteiligten Lkw zeitweise voll gesperrt werden. Gegen 0.35 Uhr geriet ein 29-jähriger Fahrer mit seinem Sattelzug zwischen der Anschlussstelle Gießen-Lützellinden und ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 14:17

    Mittelhessen: KREIS GIEßEN: + Geld aus unverschlossenem Auto gestohlen +

    Giessen (ots) - Biebertal: Geld aus unverschlossenem Auto gestohlen Bargeld entwendete ein Dieb am Freitag (09.01.2026) zwischen 02:00 Uhr und 04:15 Uhr aus einem unverschlossenen grauen Mazda. Das Fahrzeug war in der Kehlbachstraße in Rodheim-Bieber abgestellt. Hinweise zur Tat nimmt die Gießener Polizei entgegen (Tel.: 0641 7006-3755). Ein Hinweis der Polizei: ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 14:14

    Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Handtasche während dem Einladen der Einkäufe geklaut

    Giessen (ots) - Stadtallendorf: Handtasche während dem Einladen der Einkäufe geklaut Als eine 83-Jährige am Mittwochmittag (7. Januar) auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der "Straße des 17. Juni" ihre Einkäufe in den Kofferraum ihres Autos einlud, entwendete ein Unbekannter ihre Handtasche vom Fahrersitz. Die Tat ereignete sich zwischen 12.45 Uhr und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren