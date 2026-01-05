Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS

Kreis GIEßEN: + 32-Jährige aus Butzbach vermisst - Polizei bittet um Mithilfe +

Bild-Infos

Download

Giessen (ots)

Butzbach: 32-Jährige aus Butzbach vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Seit Sonntagabend, 04.01.2026 wird die 32-jährige Yasemine Böning aus Butzbach vermisst.

Frau Böning ist circa 168 cm groß, hat eine untersetzte, kräftige Statur, kurze braune Haare und braune Augen. Bekleidet ist sie mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose.

Zuletzt gesehen wurde Frau Böning am Sonntagnachmittag (04.01.2025) gegen 14:00 Uhr in einer Einrichtung im Himmrichsweg in Butzbach. Sie könnte sich zwischenzeitlich in Richtung des Gießener Bahnhofs begeben haben.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei in Butzbach (Tel.: 06033 70430) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell