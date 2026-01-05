Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Rabenau: Wo ist Vivien?

Giessen (ots)

Seit 27.12.2025 wird die 17-jährige Vivien M. aus Rabenau vermisst. Sie wurde zuletzt in Londorf gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Die Vermisste ist 165 cm groß und schlank. Zuletzt hatte sie dunkle, lange Haare. Bekleidet war sie mit einer Jeans, einem dunklen Pullover und einer dunklen Jacke. Sie hat u.a. Bezug nach Staufenberg sowie nach Allendorf(Lumda). Die bisherigen Ermittlungen haben nicht zu ihrem Antreffen geführt. Die Ermittler schließen nicht aus, dass sie sich bei Freunden in der Umgebung aufhält und bitten um Hinweise:

- Wer hat Vivien seit dem 27.12. gesehen? - Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizei Grünberg unter der Rufnummer 06401-91430 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

