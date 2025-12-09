PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + 14-Jährige aus Marburg vermisst - Polizei bittet um Mithilfe +
Giessen (ots)

Marburg: 14-Jährige aus Marburg vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Seit Freitag, 28.11.2025 wird die 14-jährige Sonja Domke aus Marburg vermisst.

Sonja ist circa 160 cm groß, schlank und hat glatte blonde Haare. Bekleidet ist die 14-Jährige mit einer Pelzjacke, einem schwarzen bauchfreien Top, grauen Leggins und grauen Sneakern. Oftmals ist Sonja stark geschminkt.

Zuletzt gesehen wurde Sonja am 28.11.2025. Zwischenzeitlich hielt sie sich in Frankfurt auf und soll nun im Marburger Stadtgebiet unterwegs sein.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei in Marburg (Tel.: 06421 4060) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

