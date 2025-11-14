Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: 13-Jährige aus Marburg vermisst

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Marburg: 13-jährige Mia Sophie Weber aus Marburg vermisst

Seit Donnerstag, 13. November 2025, wird die 13-jährige Mia Sophie Weber aus ihrer elterlichen Wohnung in Marburg vermisst. Sie wurde dort zuletzt gegen 7.10 Uhr gesehen.

Die 13-Jährige ist circa 160 cm groß, schlank, hat blaue Augen und dunkelblonde Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine lilafarbene Nike-Jacke, eine Jeansschlaghose und schwarze Schuhe. Außerdem hatte sie einen türkisen Nike-Schulranzen dabei.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

- Wer hat Mia Sophie Weber seit dem 13. November 2025 gesehen? - Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten machen?

Hinweise nimmt die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

