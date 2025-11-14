PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: 13-Jährige aus Marburg vermisst

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: 13-Jährige aus Marburg vermisst
  • Bild-Infos
  • Download

Giessen (ots)

Marburg: 13-jährige Mia Sophie Weber aus Marburg vermisst

Seit Donnerstag, 13. November 2025, wird die 13-jährige Mia Sophie Weber aus ihrer elterlichen Wohnung in Marburg vermisst. Sie wurde dort zuletzt gegen 7.10 Uhr gesehen.

Die 13-Jährige ist circa 160 cm groß, schlank, hat blaue Augen und dunkelblonde Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine lilafarbene Nike-Jacke, eine Jeansschlaghose und schwarze Schuhe. Außerdem hatte sie einen türkisen Nike-Schulranzen dabei.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

   - Wer hat Mia Sophie Weber seit dem 13. November 2025 gesehen?
   - Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten 
     machen?

Hinweise nimmt die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren