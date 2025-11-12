Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Wo ist Hailey Winnen?

Dillenburg: Bei der Suche nach einer vermissten 12-Jährigen bittet die Dillenburger Kriminalpolizei um Mithilfe.

Hailey Winnen wurde zuletzt am späten Abend des 06.11.2025 (Donnerstag) in Dillenburg gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort nicht bekannt.

Die 12-Jährige ist ca. 170 cm groß, schlank und wirkt auf Außenstehende älter. Gewöhnlich schminkt sich Hailey stark und hat dunkelblonde Haare. Zur derzeitigen Kleidung können keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

- Wer hat Hailey Winnen seit dem 06.11.2025 gesehen? - Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort von Hailey machen?

Hinweise nimmt die Dillenburger Kriminalpolizei unter Tel.: (02771) 9070 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell