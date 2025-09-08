Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: 13-jähriger Artem S. aus Marburg-Cappel vermisst

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

MARBURG-BIEDENKOPF: 13-jähriger Artem S. aus Marburg-Cappel vermisst

Giessen

Marburg-Cappel: 13-jähriger Artem S. aus Marburg-Cappel vermisst

Seit Sonntagmorgen, 7. September, wird der 13-jährige Artem S. aus Marburg-Cappel vermisst. Er wurde zuletzt gegen 6 Uhr in seiner Wohngruppe gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Artem ist ca. 175 cm groß, schlank und hat dunkle wellige Haare. Bekleidet ist er mit einer blauen Jeans und einem hellblauen Oberteil. Wer hat Artem seit dem 7. September gesehen? Wer kann Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Marburger unter Tel.: (06421) 4060 oder jede andere Polizeidienststelle.

