Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: 13-jähriger Artem S. aus Marburg-Cappel vermisst

Giessen (ots)

Marburg-Cappel: 13-jähriger Artem S. aus Marburg-Cappel vermisst

Seit Sonntagmorgen, 7. September, wird der 13-jährige Artem S. aus Marburg-Cappel vermisst. Er wurde zuletzt gegen 6 Uhr in seiner Wohngruppe gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Artem ist ca. 175 cm groß, schlank und hat dunkle wellige Haare. Bekleidet ist er mit einer blauen Jeans und einem hellblauen Oberteil. Wer hat Artem seit dem 7. September gesehen? Wer kann Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Marburger unter Tel.: (06421) 4060 oder jede andere Polizeidienststelle.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

