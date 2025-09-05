Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + 16-Jährige aus Butzbach vermisst - Polizei bittet um Mithilfe +

Bild-Infos

Download

Giessen (ots)

Butzbach: 16-Jährige aus Butzbach vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Seit Mittwoch, 03.09.2025 wird die 16-jährige Misena Brauburger aus Butzbach vermisst.

Misena ist circa 160 cm groß, hat braune Haut und kurze, schwarze, gelockte Haare. Zur Bekleidung der 16-Jährigen liegen derzeit keine Informationen vor.

Zuletzt gesehen wurde Misena am 03.09.2025 gegen 12:30 Uhr in der Jahnstraße in Butzbach. In früheren Fällen konnte sie in Frankfurt in der Nähe des Bahnhofs angetroffen werden.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei in Butzbach (Tel.: 06033 7043-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell