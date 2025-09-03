Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT + KREIS GIESSEN: 15-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Giessen (ots)

Gießen: 15-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Seit gestern Mittag (02.09.2025) gegen 13:00 Uhr wird der 15-jährige Tom Müller aus Gießen vermisst. Tom ist 180 cm groß, schlank und hat blonde kurze Haare. Er hat mehrere Narben am linken Unterarm. Er ist bekleidet mit einer dunklen Hose, weißen T-Shirt, schwarzem Hoodie und weißen Nike Shox. Er führt einen schwarzen Rucksack mit sich.

Die Ermittler fragen: Wer hat Tom seit gestern gesehen? Wer kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 oder jede andere Polizeidienststelle.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell