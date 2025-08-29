Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Laubach: 29-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Giessen (ots)

Laubach: 29-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Seit vorgestern wird der 29-jährige Kevin R. aus Laubach vermisst. Er wurde zuletzt im Ortsteil Freienseen gesehen, seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Die Polizei schließt derzeit nicht aus, dass Kevin ärztliche Hilfe benötigt.

Der Vermisste ist etwa 180 cm groß und hat eine schlanke Figur. Auffällig sind seine seitlich abrasierten Haare.

Die Ermittler fragen: Wer hat Kevin seit vorgestern gesehen? Wer kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430, oder jede andere Polizeidienststelle, entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell