PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Laubach: 29-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Mittelhessen: Laubach: 29-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Hinweise
  • Bild-Infos
  • Download

Giessen (ots)

Laubach: 29-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Seit vorgestern wird der 29-jährige Kevin R. aus Laubach vermisst. Er wurde zuletzt im Ortsteil Freienseen gesehen, seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Die Polizei schließt derzeit nicht aus, dass Kevin ärztliche Hilfe benötigt.

Der Vermisste ist etwa 180 cm groß und hat eine schlanke Figur. Auffällig sind seine seitlich abrasierten Haare.

Die Ermittler fragen: Wer hat Kevin seit vorgestern gesehen? Wer kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430, oder jede andere Polizeidienststelle, entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 10:55

    Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: größerer Polizeieinsatz am Donnerstag

    Giessen (ots) - Ehringshausen: größerer Polizeieinsatz am Donnerstag Gestern (28.08.2025) kam es in Ehringshausen zu einem größeren Polizeieinsatz. Nachdem es am Mittwoch (27.08.2025) zu einer massiven Bedrohung und einer Körperverletzung, bei der auch Pfefferspray eingesetzt wurde, zum Nachteil eines 29-Jährigen kam, sollte gestern ein Tatverdächtiger ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 16:18

    Mittelhessen: Biebertal: Fahrer von Seniorenbus beklaut und angegriffen - Zeugen gesucht

    Giessen (ots) - Biebertal: Fahrer von Seniorenbus beklaut und angegriffen - Zeugen gesucht Heute Morgen gegen 8 Uhr kam es zu einem Vorfall in Rodheim-Bieber, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge klaute ein Unbekannter eine Geldbörse und ein Handy aus einem Kleinbus, der Senioren befördert. Dessen Fahrer hielt in der ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 15:19

    Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Unfall verursacht Rückstau im Berufsverkehr +

    Giessen (ots) - Bad Nauheim: Unfall verursacht Rückstau im Berufsverkehr Am Donnerstagmorgen (28.08.2025) kam es gegen 07:50 Uhr auf der B 3 in Höhe der Anschlussstelle Rödgen zu einem Verkehrsunfall. Eine 48-jährige Bad Nauheimerin wollte mit ihrem Hyundai auf die B 3 in Richtung Friedberg auffahren. Nach ersten Erkenntnissen übersah sie dabei den VW Golf einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren