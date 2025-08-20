Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS + GIESSEN: 14-Jährige vermisst - Hinweise erbeten

Giessen (ots)

Sinn: 14-Jährige vermisst - Hinweise erbeten

Die Polizei sucht aktuell nach der 14-jährigen Madison Hübner. Die Vermisste wird seit Dienstagabend, 19.08.2025, 22 Uhr vermisst. Zuletzt hielt sie sich am Bahnhof Herborn auf.

Madison ist kräftig und 175 cm groß. Sie hat schwarze lange leicht wellige Haare, blaue Augen und angemalte schwarze Augenbrauen.

Vermutlich ist sie mit einer blauen Jeans und weißem Pulli mit einem Schmetterling auf dem Rücken bekleidet. Sie führt eine kleine schwarze Handtasche mit sich.

Möglicherweise hält sie sich im Bereich Herborn oder Gießen auf.

Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung: Wer hat Madison seit Dienstagabend gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Kriminalpolizei Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0 oder jede andere Polizeidienststelle, entgegen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

