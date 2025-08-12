Mittelhessen: Lahn-Dill-Kreis: Festnetzausfall - Polizeistation Herborn per Handy erreichbar

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Herborn: Festnetzausfall - Polizeistation Herborn per Handy erreichbar
Aufgrund eines Festnetzausfalls ist die Polizeistation Herborn nicht unter der gewohnten Telefonnummer erreichbar.
Die Wache der Polizeistation ist derzeit ausschließlich über die Handynummer:
0173 / 6539831
erreichbar.
Der Notruf der Polizei ist davon nicht betroffen.
