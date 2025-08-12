Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Lahn-Dill-Kreis: Festnetzausfall - Polizeistation Herborn per Handy erreichbar

Giessen (ots)

--

Herborn: Festnetzausfall - Polizeistation Herborn per Handy erreichbar

Aufgrund eines Festnetzausfalls ist die Polizeistation Herborn nicht unter der gewohnten Telefonnummer erreichbar.

Die Wache der Polizeistation ist derzeit ausschließlich über die Handynummer:

0173 / 6539831

erreichbar.

Der Notruf der Polizei ist davon nicht betroffen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell