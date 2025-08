Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: 15-Jährige aus Marburg vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Giessen (ots) - Karben-Klein-Karben: An Haustür gehebelt Am Freitag (01.08.2025) machten sich Unbekannte an der Haustür eines Einfamilienhauses im Selzerbachweg zu schaffen. Vermutlich mit einem Schraubendreher versuchten die Diebe die Tür aufzubrechen. Diese hielt den Aufbruchsversuchen stand. Die Unbekannten flüchteten ohne in das Haus zu gelangen. Der Schaden an ...

mehr