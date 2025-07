Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS:16-Jährige vermisst - Hinweise erbeten

Giessen (ots) - Büdingen: Fernseher geklaut In der Zeit von Freitag (25.07.2025), 17:00 Uhr bis Dienstag (29.07.2025), 13:15 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einer Pension in der Orleshäuser Hauptstraße und drang dort in ein Zimmer ein. Der Täter stahl einen Fernseher. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der ...

