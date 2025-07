Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Friedberg: 23-Jähriger aus Friedberg vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Giessen (ots)

Seit Mittwoch, 09.07.2025 wird der 23-jährige Emeran De S-Roger Chuitcheu-Chuigoue aus Friedberg vermisst.

Herr Chuitcheu-Chuigoue ist circa 175 cm groß und hat eine sportliche Statur, schwarze Haut, schwarze Haare und einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet ist der 23-Jährige mit einem weißen T-Shirt, einer langen braunen karierten Hose und schwarzen Sandalen.

Zuletzt gesehen wurde Herr Chuitcheu-Chuigoue am 09.07.2025 gegen 12:00 Uhr in der Straße "Steinkaute" in Friedberg.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei in Friedberg (Tel.: 06031 601-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell