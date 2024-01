Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Sachbeschädigung an Feuerwehrfahrzeug in Emmerstedt

Helmstedt (ots)

Emmerstedt, Am Schützplatz.

Am vergangenen Donnerstag kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Feuerwehrfahrzeug. Das Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF), welches aktuell bei der Ortsfeuerwehr Emmerstedt stationiert ist, wurde mit schwarzer Sprühfarbe auf der Beifahrerseite beschädigt. Der Tatzeitpunkt liegt vermutlich im Zeitraum zwischen 17:00 und 19:30 Uhr am 25.01.. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt vor der Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses Am Schützenplatz 5, da die Jugendfeuerwehr die Halle nutzte. Sofern der Schaden beseitigt werden kann, steht das Fahrzeug während der Reparatur nicht für Einsätze zur Verfügung.

Neben dem Fahrzeug wurden auch zwei Verkehrsschilder am Ortsausgang Emmerstedt Richtung B244 beschmiert.

Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei Helmstedt unter 05351-2510.

