Feuerwehr Minden

FW Minden: Einsatzreicher Tag für Feuerwehr und Rettungsdienst

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Minden (ots)

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Minden hatten einen einsatzreichen Tag.

Insgesamt rückten Kräfte aus Haupt- und Ehrenamt zu 14 Brand- und Hilfeleistungseinsätze aus. Der Rettungsdienst absolvierte 44 Einsätze in der Notfallrettung und im Krankentransport.

Die Einsatzserie begann am Morgen mit einem gemeldeten kleineren Flächenbrand im Bereich Hahlen. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich. Gleichzeitig ereignete sich auf der Zechenstraße, Ecke Bergkirchener Straße ein Verkehrsunfall mit zwei PKW, bei dem zwei Personen verletzt wurden und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert wurden. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Im Tagesverlauf wurden zwei kleinere Ölspuren abgestreut, zu mehreren ausgelösten Brandmeldeanlagen in Industrie- und Gewerbebetrieben ausgerückt sowie mehrere Kleineinsätze abgearbeitet. Am Abend alarmierte ein ausgelöster Heimrauchmelder die Einsatzkräfte ohne das diese tätig werden mussten. Brennender Unrat in einer Hallenruine am alten Weserhafen löste aufgrund einer deutlichen Rauchentwicklung einen größeren Einsatz aus. Das Feuer konnte schnell abgelöscht werden. Parallel dazu brannte die Böschung des Mittelandkanals im Bereich Bayernring auf einer Fläche von 20m². Gerade wieder einsatzklar alarmierte die Kreisleitstelle erneut. Dieses Mal ging es nach Meißen in die Straße Grille. Dort hatten Anwohner auf ihrem Grundstück ein Lagerfeuer entzündet. Dieses traf bei den eingesetzten Kräften aufgrund der hohen Temperaturen und der damit verbundenen Brandgefahren auf wenig Verständnis. Im weiteren Verlauf des Abends benötigte der Rettungsdienst noch Unterstützung bevor im Simeonsglacis ein abgebrochener Ast beseitigt wurde. Der Rettungsdienst hatte insgesamt ein höheres Einsatzaufkommen. Dieses ergab sich durch die hohen Temperaturen und damit verbundenen Kreislauferkrankungen. Der Rettungsdienst wurde an diesem Tag um einen weiteren Rettungswagen verstärkt, um die erwarteten höheren Einsatzzahlen kompensieren zu können.

Eingesetzte Einheiten:

Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr mit den Einheiten Stadtmitte, Leteln, Meißen und Bölhorst/Häverstädt. Rettungsdienst der Feuerwehr Minden

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