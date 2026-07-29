Feuerwehr Pforzheim

FW Pforzheim: Brand im ehem. Emma-Jäger-Bad

Pforzheim (ots)

Am heutigen Mittwoch meldeten gegen 15.20 Uhr zahlreiche Anrufer via Notruf der Integrierten Leitstelle Pforzheim-Enzkreis eine starke Rauchentwicklung im ehem. Emma-Jäger-Bad in der Innenstadt. Durch die Leitstellen wurden der Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein Teilbereich der ehem. Umkleiden im Vollbrand. Durch das Feuer waren die im Flachdach angebrachten Lichtkuppeln abgeschmolzen, so dass Rauch und Wärme ins Freie drangen. Die Brandbekämpfung wurde durch zwei Trupps im Innenangriff sowie von außen über die Drehleiter vorgenommen. Der Brand konnte innerhalb von rund 20 Minuten gelöscht werden. Im Nachgang waren umfangreiche Nachlöscharbeiten sowie Maßnahmen zur Entrauchung des Gesamtgebäudes erforderlich. Das Gebäude steht seit mehreren Jahren leer, der Abriss ist bereits geplant. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren keine Personen im Gebäude.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr mit den Abteilungen Brötzingen-Weststadt und Eutingen mit insgesamt 35 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen.

Parallel kam es zu weiteren Einsätzen im Stadtgebiet, darunter ein räumlich begrenzter Vegetationsbrand sowie ein Mülleimerbrand.

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