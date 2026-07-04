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Feuerwehr Pforzheim

FW Pforzheim: Verkehrsunfall in der Wurmberger Straße

Pforzheim (ots)

Am Samstagabend wurde die Feuerwehr Pforzheim um 21:43 Uhr unter dem Stichwort "Verkehrsunfall mit zwei eingeklemmten Personen" in die Wurmberger Straße alarmiert. Hierzu rückten der Hilfeleistungszug der Berufsfeuerwehr sowie jeweils ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Abteilungen Eutingen und Haidach aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich die beiden betroffenen Personen bereits außerhalb des Fahrzeugs. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst bei der medizinischen Versorgung der Patienten und sicherte die Unfallstelle ab. Nach ersten Erkenntnissen war lediglich ein Fahrzeug am Unfall beteiligt. Dieses war von der Fahrbahn abgekommen. Die Ursache des Unfalls ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Beide Patienten wurden nach der notfallmedizinischen Erstversorgung in Pforzheimer Kliniken transportiert. Neben der Feuerwehr Pforzheim waren mehrere Fahrzeuge des Deutschen Roten Kreuzes sowie die Polizei im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Pforzheim
Fabio Silva

Telefon: 07231 39-2511
E-Mail: fw@pforzheim.de
https://www.feuerwehr-pforzheim.de

Original-Content von: Feuerwehr Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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