PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Pforzheim

FW Pforzheim: Stromausfall nach Kabelbrand in Trafostation

Pforzheim (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es in der Pforzheimer Oststadt, sowie im Ortsteil Eutingen zu einem größeren Stromausfall. Die Feuerwehr Pforzheim wurde gegen 01:00Uhr zu einem Kabelbrand in einer Trafostation gerufen. Beim Eintreffen der Kräfte quoll schwarzer Rauch aus der Trafostation. Nachdem von den Stadtwerken Pforzheim die 20KVA Station abgeschaltet wurde, konnten die Einsatzkräfte den Raum betreten und das Feuer löschen. Die Ursache des Brandes konnte in der Nacht nicht eindeutig festgestellt werden, jedoch kann ein Anschlag, wie zuletzt in Berlin, ausgeschlossen werden. Möglicherweise hatte ein Nagetier die Kabel angefressen und hierdurch einen Kurzschluss und infolge das Feuer ausgelöst. Die Stadtwerke Pforzheim routeten die Stromversorgung um, so dass alle betroffenen Haushalte nach ca. einer Stunde wieder mit Strom versorgt werden konnten. Die Feuerwehr Pforzheim war mit insgesamt sieben Fahrzeugen sowie 25 Einsatzkräften vor Ort. Vorsorglich war auch das DRK mit einem Rettungswagen und der organisatorischen Leiterin an der Einsatzstelle. Die Polizei sowie die Stadtwerke Pforzheim befanden sich ebenfalls an der Einsatzstelle. Gegen 02:30Uhr waren die Maßnahmen beendet. Der entstandene Schaden ist beträchtlich und die Reparaturarbeiten dürften mehrere Tage in Anspruch nehmen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Pforzheim

Telefon: 07231 39-2511
E-Mail: fw@pforzheim.de
https://www.feuerwehr-pforzheim.de

Original-Content von: Feuerwehr Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Pforzheim
Weitere Meldungen: Feuerwehr Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 11:59

    FW Pforzheim: Zahlreiche Einsätze in der Silvesternacht für die Feuerwehr Pforzheim

    Pforzheim (ots) - Der Jahreswechsel 2025/2026 war für die Feuerwehr Pforzheim eine durchschnittliche Silvesternacht. Die Feuerwehr Pforzheim wurde zwischen 18:00 Uhr und 6:00 Uhr zu 22 Feuerwehreinsätzen alarmiert. Im Enzkreis kam es zu 17 Einsätzen. Durch unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerk bzw. vermutliche Brandstiftung kam es zu zahlreichen Kleinbränden im ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 07:03

    FW Pforzheim: Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr

    Pforzheim (ots) - Gegen 04:00 Uhr am Samstagmorgen kam es in Pforzheim in der Kopernikusallee zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch mehrere Personen im Gebäude befinden, wurde das Einsatzstichwort durch die Integrierte Leitstelle Pforzheim frühzeitig erhöht und zusätzliche Kräfte alarmiert.Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte sich der Bewohner der ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 09:31

    FW Pforzheim: Wohnungsbrand, sechs Personen gerettet

    Pforzheim (ots) - In der Nacht auf den 11.12.2025 wurde die Feuerwehr Pforzheim um 01:29 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Kaiser-Friedrich-Straße alarmiert. Vier Minuten nach der Alarmierung trafen die ersten Kräfte der Berufsfeuerwehr ein. Die Erkundung ergab einen Küchenbrand im dritten Obergeschoss. Mehrere Personen in der betroffenen Wohnung und im darüber liegenden Stockwerk machten sich an den Fenstern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren