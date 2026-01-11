Feuerwehr Pforzheim

FW Pforzheim: Stromausfall nach Kabelbrand in Trafostation

Pforzheim (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es in der Pforzheimer Oststadt, sowie im Ortsteil Eutingen zu einem größeren Stromausfall. Die Feuerwehr Pforzheim wurde gegen 01:00Uhr zu einem Kabelbrand in einer Trafostation gerufen. Beim Eintreffen der Kräfte quoll schwarzer Rauch aus der Trafostation. Nachdem von den Stadtwerken Pforzheim die 20KVA Station abgeschaltet wurde, konnten die Einsatzkräfte den Raum betreten und das Feuer löschen. Die Ursache des Brandes konnte in der Nacht nicht eindeutig festgestellt werden, jedoch kann ein Anschlag, wie zuletzt in Berlin, ausgeschlossen werden. Möglicherweise hatte ein Nagetier die Kabel angefressen und hierdurch einen Kurzschluss und infolge das Feuer ausgelöst. Die Stadtwerke Pforzheim routeten die Stromversorgung um, so dass alle betroffenen Haushalte nach ca. einer Stunde wieder mit Strom versorgt werden konnten. Die Feuerwehr Pforzheim war mit insgesamt sieben Fahrzeugen sowie 25 Einsatzkräften vor Ort. Vorsorglich war auch das DRK mit einem Rettungswagen und der organisatorischen Leiterin an der Einsatzstelle. Die Polizei sowie die Stadtwerke Pforzheim befanden sich ebenfalls an der Einsatzstelle. Gegen 02:30Uhr waren die Maßnahmen beendet. Der entstandene Schaden ist beträchtlich und die Reparaturarbeiten dürften mehrere Tage in Anspruch nehmen.

