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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 83-jährige Frau vermisst; Öffentlichkeitsfahndung

Mannheim (ots)

Seit den Mittagsstunden des 07.08.2026 wird die 83-jährige Anita S. vermisst. Sie verließ vermutlich gegen 11:00 Uhr in einem unbeobachteten Moment das Pflegeheim im Mannheimer Stadtteil Vogelstang. Aufgrund einer Demenzerkrankung wird derzeit von einer hilflosen Lage ausgegangen. Die Vermisste ist altersentsprechend mobil und kann auch längere Strecken zu Fuß zurücklegen.

Anita S. wird wie folgt beschrieben:

ca. 170 cm groß, ca. 46 kg schwer, graue Kurzhaarfrisur; bekleidet mit einer blauen Hose und einem blau-weißen T-Shirt mit Blumenmotiv.

Ein Lichtbild der Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-vermisstenfahndung-4/

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Anita S. geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen. Hinweise werden zudem jederzeit unter dem polizeilichen Notruf 110 sowie bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Dierich
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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