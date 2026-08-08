Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Kollision im Kreuzungsbereich

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 14:50 Uhr in der Seckenheimer Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Eine 63-jährige Fahrerin eines Peugeot 208 befuhr die Stengelstraße in Richtung Seckenheimer Hauptstraße. An der Einmündung bog sie nach links auf die Seckenheimer Hauptstraße in Fahrtrichtung Edingen-Neckarhausen ein. Hierbei missachtete sie nach derzeitigem Stand der Ermittlungen die Vorfahrt eines 51-jährigen Fahrers einer Mercedes-Benz C-Klasse, welcher die Seckenheimer Hauptstraße in Richtung Seckenheim befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.

An beiden Pkw lösten durch den Aufprall die Airbags aus. Der 51-Jährige erlitt leichte Verletzungen, eine sofortige medizinische Behandlung war jedoch nicht erforderlich.

Beide beteiligten Fahrzeuge waren infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 11.000 Euro geschätzt.

Die Seckenheimer Hauptstraße musste im Rahmen der Unfallaufnahme im Bereich der Unfallstelle vorübergehend gesperrt werden. Hierdurch kam es für etwa eine Stunde zu Beeinträchtigungen des Schienenverkehrs; es wurde kurzfristig ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Durch die Kollision traten zudem Betriebsstoffe aus, die durch eine Spezialfirma beseitigt wurden.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Ladenburg, welches auch die weiteren Ermittlungen übernimmt.

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