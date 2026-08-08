Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am gestrigen Freitag kam es gegen 17:45 Uhr auf der A 6 kurz vor der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 28-jähriger Fahrer eines Peugeot 207 zusammen mit einer 26-jährigen Beifahrerin den linken der drei Fahrstreifen in Richtung Heilbronn. Vor ihm war eine 60-jährige Fahrerin eines Peugeot 5008 unterwegs. Auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr zeitgleich eine 50-jährige Fahrerin eines Citroën Berlingo mit einem 54-jährigen Beifahrer.

Verkehrsbedingt musste die 60-Jährige ihre Geschwindigkeit reduzieren. Vermutlich aufgrund unzureichenden Sicherheitsabstands fuhr der 28-Jährige mit seinem Fahrzeug auf den Peugeot der 60-Jährigen auf. Infolge des Zusammenstoßes lenkte der 28-Jährige nach rechts und kollidierte hierbei mit dem auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden Citroën der 50-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Peugeot der 60-Jährigen gegen die Mittelleitplanke gedrückt, wodurch diese beschädigt wurde.

Der 28-jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Alle weiteren Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten sowie der erforderlichen Reinigungsmaßnahmen mussten der linke und mittlere Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 16.500 Euro.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Wiesloch.

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