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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Motorradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Am Freitagmorgen kam es gegen 08:15 Uhr in Heidelberg an der Kreuzung Bismarckstraße / Schurmanstraße zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw.

Ein 57-jähriger Fahrer eines Peugeot 208 musste aufgrund eines querenden Fußgängers bremsen. Ein 21-jähriger Fahrer einer Honda bemerkte dies zu spät und fuhr nach derzeitigem Stand der Ermittlungen aufgrund von Unachtsamkeit auf den Pkw auf. Durch den Aufprall kam der Motorradfahrer zu Fall und wurde leicht verletzt. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Unfallermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michaela König
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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