Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Brennender Blumentopf löst Feuerwehreinsatz aus

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20:00 Uhr wurde der Polizei der Brand eines Balkons an einem Mehrfamilienhaus in der Rohrbacher Straße gemeldet.

Vor Ort stellte sich dann heraus, dass lediglich ein Plastikblumentopf auf dem Balkon in Flammen stand.

Da die Bewohner der betroffenen Wohnung nicht zu Hause waren, musste die Feuerwehr die Wohnungstür gewaltsam öffnen.

Der brennende Topf konnte schnell gelöscht werden. Warum das Feuer entstanden war, blieb ungeklärt.

Ein Mann aus der Wohnung unter dem betroffenen Balkon hatte sich beim Versuch, das Feuer zu löschen, leichte Brandverletzungen zugezogen.

Diese wurden vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat den Sachverhalt aufgenommen.

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