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POL-MA: Heidelberg: Außergewöhnlicher Fund bei der Wasserschutzpolizeistation Heidelberg

POL-MA: Heidelberg: Außergewöhnlicher Fund bei der Wasserschutzpolizeistation Heidelberg
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Heidelberg (ots)

Einen außergewöhnlichen Fang machte die Wasserschutzpolizeistation Heidelberg diesen Freitagmorgen.

Gegen 08:40 Uhr entdeckte ein Mann ein oberhalb der Alten-Neckar-Brücke im Neckar befindliches E-Lastenfahrrad und verständigte die Polizei.

Aufgrund einer Lastenbox aus Styropor war das Fahrrad nicht auf den Grund gesunken und hatte sich im Uferbereich an einer Dalbe verfangen.

Die Bergung des Fahrrads, dessen Neuwert bei etwa 6 000 EUR liegt, übernahm ein mit Kran ausgestattetes Arbeitsschiff des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Neckar.

Da das Hinterradschloss des Lastenfahrrads durchtrennt war, ist davon auszugehen, dass dieses zunächst von Unbekannten entwendet und anschließend in den Neckar geworfen wurde.

Es handelt sich um ein schwarzes E-Lastenfahrrad der Marke Urban Aero, Typ Family Next mit 26-Zoll-Reifen.

Die Wasserschutzpolizeistation Heidelberg sucht nach der Eigentümerin oder dem Eigentümer des Fahrrades.

Diese bzw. dieser wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 137483 bei der Wasserschutzpolizei Heidelberg zu melden.

Außerdem werden Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Diebstahl des E-Lastenfahrrads gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu dessen Eigentümerin oder Eigentümer geben können, gebeten, sich unter derselben Nummer zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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