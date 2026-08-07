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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte versuchen Kellertüre aufzubrechen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten Unbekannte um kurz nach 02:00 Uhr gewaltsam in eine Doppelhaushälfte im Römerweg zu gelangen.

Die Täterschaft versuchte vergeblich die Kellertüre des Hauses aufzuhebeln. Da der Versuch scheiterte, flüchtete sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Der Sachschaden an der Tür wird auf etwa 400 Euro beziffert.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Personen, die in der Nacht auf Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen im Römerweg gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 0621/174 4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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