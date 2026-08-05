Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Trafobrand an Stromkabel

Heidelberg (ots)

Am Dienstag wurde gegen 22 Uhr der Polizei ein Brand eines Trafos auf einem Strommast im Neuenheimer Feld gemeldet. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg konnte den Brand schnell löschen. Zu einem Übergreifen des Feuers auf die umliegenden Bäume kam es nicht. Aufgrund der Löscharbeiten mussten vorübergehend das nahegelegene Übernachtungscamp eines Vereins sowie eine Fahrradreparaturwerkstatt stromlos geschalten werden. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest. Hinweise auf eine vorsätzliche Herbeiführung des Brandes bestehen aktuell nicht.

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