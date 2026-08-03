Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Körperverletzung auf Veranstaltung - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Samstag, den 01.08.2026, kam es gegen 23:00 Uhr bei einer Veranstaltung im Diebsweg im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund auf dem ehemaligen US-Airfield zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppierungen.

Im Zuge des Vorfalls wurde ein 42 Jahre alter Mann schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt.

Hintergrund und genauer Tatablauf sind Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Es werden Personen gesucht, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise hierzu mitteilen können. Diese werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

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