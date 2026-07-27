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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Hoher Sachschaden nach fingiertem Unfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein gutes Gespür bewiesen am späten Freitagabend eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Hockenheim nach einem gemeldeten Unfall zwischen einem Lkw und einem Auto.

Gegen 23:45 Uhr wurde eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Hockenheim in die Straße Pfälzer Ring zu einem Verkehrsunfall gerufen. Bei dem Unfall wurden ein Lkw und ein Auto beschädigt.

Die vermeintlichen Beteiligten meldeten sich über Notruf bei der Polizei. Nach Angaben der Beteiligten kam es im Kurvenbereich zur Kollision beider Fahrzeuge, wonach der Lkw das Auto seitlich getroffen haben soll. Den Beamten kam der angegeben Unfallhergang aufgrund mehrerer Anhaltspunkte nicht plausibel vor, weshalb zur genauen Unfallklärung ein Sachverständiger hinzugezogen wurde. Der Sachverständige stützte den Verdacht eines manipulierten Verkehrsunfalls.

Der Verdacht der Beamten und die Einschätzungen des Sachverständigen konnten zusätzlich durch Kameraaufnahmen einer nahegelegenen Firma erhärtet werden. Diese hatte den kompletten Vorfall als Video dokumentiert.

Durch die herbeigeführte Kollision der beiden Fahrzeuge entstand schätzungsweise ein Gesamtschaden von 30.000 Euro. Das Auto wurde durch die Beamten sichergestellt.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Hockenheim dauern weiterhin an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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